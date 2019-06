Macky nomme le frère germain du journaliste Mamoudou Ibra Kane au poste d'administrateur du BOS

Dakarposte a appris de ses canaux de renseignements que le désormais patron du BOS est le frère germain de notre confrère Mamoudou Ibrahima Kane , une des pièces maitresses du groupe Emédias.



Avocat inscrit au Barreau de PARIS, Me El Ousseyni Kane était depuis 2015 conseiller juridique du Plan Sénégal Émergent avant de devenir Directeur de cabinet des ministres Abdoul Aziz Tall et du Dr Cheikh Kante. C'est un homme qui connait la maison BOS qui en prend les commandes en remplacement de Ibrahima Wade qui fut un rescapé du régime Wade.



Le désormais Big Boss du ...BOS est réputé proche de l'homme d'affaires Sénégalais établi au Burkina, Harouna Dia. Est-ce dernier qui a pesé de tout son poids pour qu'il soit nommé? Mystère et boule de gomme!