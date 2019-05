Macky reconduit son...cabinet à l'exception de... (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte a appris de ses perspicaces canaux de renseignements que le chef de l’Etat a finalement renouvelé le contrat avec son cabinet dont certains, soit dit en passant, on ne peut plus déboussolés, ne sachant à quel saint se vouer, commençaient déjà à y perdre leur latin.



En effet, il nous revient que le président de la République Macky Sall a, derechef, accordé sa confiance à nombre de membres de son cabinet, mais à quelques exceptions près.

"Je ne peux trop m'avancer mais, j'ai appris que les ministres d’Etat, ministres-conseillers, conseillers spéciaux, conseillers techniques, ambassadeurs itinérants, entre autres chargés de missions ont retrouvé leurs postes, mais j'ignore vraiment qui a été reconduit et qui ne l'est pas" consent à nous souffler une source jusqu'ici fiable



En attendant la note de service qui ne saurait tarder, sachez que le Président de la République peut charger un ou plusieurs de ses collaborateurs du suivi de questions particulières relevant de son autorité directe. Il nomme chaque membre de son Cabinet, dirigé par le directeur de Cabinet, par arrêté.