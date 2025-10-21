Madiambal Diagne, auditionné en France et placé sous contrôle judiciaire !

Africa 7 a appris que le greffier, viré du parquet de Dakar pour avoir frauduleusement ouvert des scelles, reconverti journaliste, a été bel et bien interpellé ce mardi matin aux fins de se voir notifié par le parquet général de Versailles un mandat d’arrêt émis par le Sénégal.



En coordination avec ses confrères Sénégalais, Me Vincent Brengarth, associé au Cabinet Bourdon , est intervenu aux côtés de Madiambal Diagne. Qui, suite à son audition, a été finalement placé sous contrôle judiciaire.



Affaire à suivre…