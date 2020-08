Magal, Covid, hivernage : Serigne Mountakha décrète des journées de récital du coran à partir du 23 août

Malgré la crise sanitaire qui sévit dans le monde, la communauté mouride prépare activement la commémoration du départ en exil de Khadim Rassoul. Ainsi, pour un bon déroulement du grand Magal de Touba, le khalife général des mourides a recommandé des journées de prières à compter du dimanche 23 août prochain jusqu’à la veille du 18 safar.

Serigne Mountakha Mbacké a invité tous les musulmans à s’atteler à ladite célébration conformément à la volonté du fondateur du mouridisme. Il a exhorté ces derniers d'organiser des séances de récital du saint coran et des xassidas dans les lieux de culte (mosquées et écoles coraniques) du pays et du monde entier.

Le ‘’ndigueul’’ du khalife a été délivré tard, hier soir, par Serigne Mor Mbacké, fils de Serigne Fallou Mbacké. Selon lui, Serigne Mountakha Mbacké a instruit les daaras de la ville sainte de continuer quotidiennement la lecture du livre saint jusqu’à la veille du magal. Pour le Mbacké-Mbacké, chaque grande école coranique peut lire le coran 03 fois le matin et le soir dans la mesure du possible, chaque petite école coranique est chargée de revisiter ledit livre 02 fois le matin et le soir. Pour ce qui est des daaras avec un effectif très réduit, ils peuvent en faire une seule lecture.