Magal Touba 2021 : « Des éléments de sécurité déployés sur tous les points de la ville, 596 individus déjà interpellés » (DSP)

Dans le cadre des opérations pré Magal et du dispositif sécuritaire mis en place pour permettre aux pèlerins de passer un bon Magal, il est nécessaire pour les éléments de la police nationale de faire face à ces défis sécuritaires. C’est pourquoi chaque année, il est important pour ce corps, de renforcer le dispositif surtout à l’occasion d'événements comme le Grand Magal de Touba.



Le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, par ailleurs, directeur de la sécurité publique a tenu un point de presse pour s’exprimer sur l’organisation de cet événement religieux.



Ainsi, par rapport à l’année dernière où 2.093 éléments avaient été déployés, 2.570 sont déjà retenus cette année pour renforcer le dispositif sécuritaire. Par ailleurs, une surveillance technique sera mise en place avec l’utilisation de drones et de caméras de surveillance.



Pour les opérations pré-Magal, des patrouilles ont été menées par le commissariat spécial de Touba et de Mbacké. Ainsi, 596 interpellations avec notamment des vérifications d’identité, de la détention de chanvre indien, du vagabondage, de l’ivresse publique et manifeste etc...



Un poste est implanté dans chaque localité durant et après le Magal pour permettre aux pèlerins de pouvoir se mouvoir sans difficultés majeures.



La direction de la sécurité publique invite également les pèlerins à appeler sur la ligne 17 en cas de besoin et les invite à se prémunir...





























dakaractu