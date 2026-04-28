Mali- Le Président de la Transition Assimi Goïta s’adressera à la Nation ce soir à 20h

Rédigé par Dakarposte le Mardi 28 Avril 2026 à 20:31 modifié le Mardi 28 Avril 2026 - 20:33

Dakarposte a appris que le Président de la Transition, Son Excellence le Général d'Armée Assimi GOÏTA, Chef de l'Etat, s'adresse à la Nation, ce mardi 28 avril 2026, à 20h, sur l'ORTM.





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