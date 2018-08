Mali : le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta officiellement élu pour un second mandat

Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle et entamera son second mandat de cinq ans le 4 septembre, a annoncé lundi 20 août la Cour constitutionnelle du Mali, dont la décision est sans appel.



"Je proclame élu" Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle, Manassa Danioko. Selon la haute juridiction, qui a rejeté tous les recours qui lui avaient été soumis, IBK, 73 ans, a obtenu 67,16 % des suffrages lors du second tour le 12 août, contre 32,84 % pour Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans qui n'a jusqu'ici pas encore reconnu sa défaite. Il avait même assuré avoir "remporté cette élection avec 51,75 %" des suffrages.



Pour son second mandat, Ibrahim Boubacar Keïta aura en priorité la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante touareg.



L'accord avait été signé après l'intervention de l'armée française qui, en 2013, avait repris le contrôle du nord du Mali, où les jihadistes avaient instauré la charia pendant un an.



Sa mise en oeuvre accumule les contretemps et n'a pas empêché les violences de se propager du nord vers le centre du pays et vers le Burkina Faso et le Niger voisins