Malick Gackou : " Je suis profondément choqué et scandalisé par le haut niveau de corruption et d’enrichissement illicite..."

Je suis profondément choqué et scandalisé par le haut niveau de corruption et d’enrichissement illicite qui a toujours gangréné la vie de notre nation. Mis en parallèle avec la dimension de la pauvreté grandissante qui secoue la quasi-totalité de nos populations urbaines et rurales, ainsi que le désœuvrement de la jeunesse, ces actes constituent, sans conteste, des crimes contre l’humanité. Et dire que, dans notre pays, une femme meurt toutes les quatre heures en donnant la vie, juste par absence de suivi primaire… Que dire de nos hôpitaux et de nos écoles balafrés ? Cette situation est fondamentalement injuste et appelle à une prise de conscience du peuple sénégalais afin de soutenir, sans ambages, les initiatives fortes de l’État pour une reddition des comptes exemplaire et sans équivoque. Honte à tous les prédateurs des deniers publics, tout régime politique confondu.



Malick GAKOU

Président de la Fondation Maternité Solidaire