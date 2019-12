Malick Noël Seck sur son ralliement à l’Apr : «Seuls les imbéciles ne changent pas»

Malick Noël Seck a changé de discours depuis qu’il est dans la mouvance présidentielle. Invité, ce dimanche, à l'émission Grand Jury de la Rfm, le leader du Front national de salut public/Mom Sa Reew explique cette mutation.



"Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis. Macky Sall n’est pas le diable. Il n’y a pas de métier d’opposant. Je ne m’oppose pas pour s’opposer. Les Sénégalais l'ont élu avec plus de 58%, donc je ne peux pas être plus royaliste que le roi", a-t-il justifié.



Et de laisser entendre : "Macky Sall a le meilleur profil pour le décollage économique du Sénégal. En 2012, j’ai battu campagne pour lui. Donc, ce qui se passe avec Macky, ce sont des retrouvailles. Je ne vais taper pas sur Macky Sall et lui être déloyal pour vous faire de l’audience".







































seneweb