Mamadou Lamine Diallo: «Le peuple est en train de se lever»

« C’est une mobilisation populaire pour la résistance nationale. Aujourd’hui nous sommes ici pour dire non à la pénurie de l’eau. Les gens sont fatigués en banlieue. Il n’y a pas de l’eau, il n’y pas de travail, les délestages reprennent. Macky Sall ne veut pas organiser des élections transparentes. Il retient les cartes d’identité et il a inventé un parrainage bidon. C’est cela le fond du problème et le peuple est debout. On est satisfait de la mobilisation. Le peuple est en train de se lever. La vie est très difficile. Les gens n’arrivent plus à boire et à manger, ils n’arrivent pas à trouver des moutons de tabaski », martèle le député qui prenait part à la marche de l'opposition ce dimanche.