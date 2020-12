Mamadou Racine Sy construit et équipe des structures de santé dans plusieurs localités du Fouta

C'est effectif depuis quelques jours,Mamadou Racine SY PDG du King Fahd Palace a fini de construire et d'équiper entièrement les maternités des localités de Diattar,Ndiawar,Dimatt,Diagnoum et Fanaye situées dans le département de Podor.C'est un énorme ouf de soulagement que les populations des zones concernées ont poussé à l'occasion de la réception des ouvrages et des équipements.Pour Racine Sy,l'urgence est de soulager les couches défavorisées et surtout les plus vulnérables comme les femmes et les jeunes.C'est ce qui explique ses investissements massifs dans le domaine de la santé pour relever par ricochet le plateau médical avec du matériel haut de gamme.Surtout dans ce contexte particulier de survenue d'une pandémie mondiale qui continue de secouer toute la planète.A travers ces actions sociales fortes qui impactent le quotidien des populations du Fouta des profondeurs,Mamadou Racine SY travaille aussi pour l'effectivité de l'équité sociale mais aussi de l'équité territoriale en terme d'accès aux services sociaux de base.Une manière aussi d'accompagner les politiques publiques menées sous l'impulsion du Chef de l'Etat.Pour rappel, Racine SY n'en est pas à ses premières actions sociales,au contraire.Bien avant la réception et l'équipement de ces maternités,il avait déjà investi dans l'éducation comme la fourniture de matériels scolaires eux élèves ou encore la location d'immeubles au profit des étudiants de Podor basés dans d'autres villes du pays.De même,il ne cesse de construire sur fonds propres plusieurs mosquées dans diverses localités du Fouta.