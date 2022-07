Mamadou Seck, Bâtonnier de l'ordre des avocats : « La disqualification de la justice ou de ses serviteurs est dangereuse »

Le nouveau bâtonnier de l'ordre national des avocats n'a pas tardé pour se prononcer sur les rapports entre la justice et les citoyens.



Installé ce mardi à la place de Pape Laïty Ndiaye, Me Seck s'adressant aux magistrats qui ont assisté à la passation de service, note : "Nous sommes témoins d'une confrontation majeure entre les institutions et les citoyens, laquelle n'épargne pas la justice dans une société qui rejette le principe d'autorité. La défiance des citoyens envers notre justice, jette de façon dommageable le soupçon sur une institution qui ne le mérite pas et qui doit être respectée. Nous devons donc la préserver et la dêfendre en nous rappelant le sens de la vertu de la justice. Nous devons faire preuve en tout temps, en toutes circonstances d'une rigueur et d'une déontologie sans faille dans le respect de nos serments et de nos règles respectifs. La disqualification de la justice ou de ses serviteurs est dangereuse", a fait savoir le successeur Pape Laïty Ndiaye...