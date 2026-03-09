Mame Mactar Gueye JAMRA convoqué par la Brigade de Recherches de Keur Massar

Dakarposte, qui a ses radars un peu partout , est en mesure de révéler que Mame Mactar Gueye est au moment où ces lignes sont écrites entre les mains de la maréchaussée .



Renseignents pris , le chef de file de « JAMRA » a été convoqué par la Brigade de Recherches de la gendarmerie sise à Keur Massar concernant la fameuse liste d’homosexuels Sénégalais .



Il est donc tenu d’éclairer la lanterne des perspicaces pandores sur cette liste qu’il détiendrait depuis des années.



En somme, les autorités ont décidé d’élucider cette nébuleuse concernant ce que d’aucuns appellent prosaïquement le « des gays Sénégalais »



Affaire à suivre…

