UCAD- Des mouvements d'étudiants tentent (encore) de faire renaître le mouvement de protestation

Ce sont nos radars tapis à l'université de Dakar qui nous filent cette information. Il nous revient que des amicales d'étudiants tentent, depuis quelques heures, de réveiller le mouvement en appelant à une manifestation de protestation.

Mais, des informations en notre possession, il s'avère que les chances qu’une mobilisation d’ampleur se produise sont très faibles car des éléments de la brigade anti-émeute de la police nationale, sont, depuis lors, sur le qui-vive, notamment le commissariat du coin (celui du Point E) resté sur ses gardes.



En un mot, à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, la situation reste extrêmement précaire. Malgré une tentative de réouverture progressive des campus sociaux annoncée par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) le 19 février, les tensions persistent.

Bien que les autorités académiques aient fixé le début du premier semestre au 1er mars 2026, le Collectif des Amicales d'Étudiants a appelé à ne pas reprendre les cours.



Les protestations, qui avaient marqué une pause après la mort d'un étudiant en février, reprennent principalement pour dénoncer :

Les retards récurrents de paiement des bourses d'études.

Le projet de réforme visant à supprimer les rappels de bourses.

La suspension des amicales et des organisations étudiantes décidée par le conseil académique à titre conservatoire.



Il nous revient que la présence continue des forces de l'ordre sur le campus et le projet d'installation d'un commissariat permanent alimentent la méfiance des étudiants.

Les étudiants dénoncent également l'insuffisance des logements, avec environ 95 % d'entre eux ne disposant pas d'un hébergement adéquat sur le campus.

Le retour des étudiants se fait pour l'instant de manière "timide", entre crainte de nouvelles violences et nécessité de valider l'année universitaire.



Affaire à suivre...