Mame Mbaye Niang « persiste et signe »

Malgré le tollé soulevé par ses propos, Mame Mbaye Niang déclare ne retirer auun mot de ce qu’il a dit dans son récent entretien avec Enquête. « Je persiste et signe, a-t-il martelé. Ce sont ceux-là qui font du trafic d’influence, en s’arrogeant des pouvoirs qu’ils n’ont pas, et les usurpateurs qui sont dérangés par mes propos. »

Le ministre de la Jeunesse avait déclaré que, au lieu de répondre par le mépris, Aliou Sall doit s’expliquer sur l’affaire Petro-Tim et que le ministre des Finances, Amadou Bâ, n’est pas le patron de l’Apr à Dakar, comme annoncé par une partie de la presse. (Source : Enquête)



Auteur: seneweb