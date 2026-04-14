Mame Mbaye Niang, ses 3 voyages au Sénégal et Diomaye-Sonko : Les étonnantes révélations du Capitaine Dieye

Invité du Grand Entretien de Seneweb, le capitaine Mamadou Dieye a fait une étonnante révélation. Selon l'ancien militaire radié en 2018 devenu membre de l'APR, Mame Mbaye Niang, annoncé par certains en exil et par d'autres en fuite depuis l'élection de Diomaye Faye, serait revenu plusieurs fois au Sénégal.



"Mame Mbaye Niang m'a appelé au téléphone pour m'annoncer qu'il venait au Sénégal et qu'il souhaitait me voir. La première chose que je me suis dite est qu'il sera arrêté dès qu'il pose un pied au Sénégal. A ma grande surprise, il a atterri ici. Il est venu au Sénégal à 3 reprises et nous nous sommes rencontrés deux fois. C'était avant les législatives (qui ont eu lieu le 17 novembre 2024, ndlr)", a-t-il fait savoir. Mouhamed Diallo, présentateur du "Grand entretien", n'a pas caché sa stupéfaction après cette révélation. "Mame Mbaye Niang est venu au Sénégal ?! Durant ce mandat de Pastef ? Avec tout ce qu'on a dit sur lui ?"s'est-il exclamé.



Certainement, plusieurs sénégalais ont eu la même réaction que Mouhamed Diallo, en entendant ces révélations du Capitaine Dieye sur Seneweb. En effet, le voyage hors du pays de Mame Mbaye Niang avant l'élection du Pastef avait été perçu comme un moyen de se soustraire aux enquêtes judiciaires concernant la gestion des deniers publiques. On sait que le Premier ministre, Ousmane Sonko, alors opposant, avait accusé Mame Mbaye Niang dans la gestion des fonds du Prodac, avant de relancer le sujet une fois au pouvoir.

Pour le Capitaine Dieye, cependant, tout a été fait pour diaboliser Mame Mbaye Niang. "S'il a fait quelque chose, pourquoi n'a t-il pas été arrêté ?", dit-il, sous-entendant que Mame Mbaye Niang est innocent de tout ce qui lui a été reproché par Ousmane Sonko et ses hommes.