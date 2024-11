Mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahu, Gallant et le chef du Hamas

Les mandats de la Cour pénale internationale concernent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la bande de Gaza.



Dans un communiqué, la CPI estime avoir "des motifs raisonnables de croire" que Netanyahu et Gallant "portent la responsabilité pénale" de ces crimes : "Le crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode de guerre", et des"crimes contre l’humanité" parmi lesquels des "meurtres, persécution et autres actes inhumains".



Mohamed Deif, considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre 2023, aurait été tué le 13 juillet dans une frappe dans la bande de Gaza, selon l'armée israélienne.



Selon la CPI, il serait responsable, en tant que chef du Hamas, des "crimes contre l’humanité que sont le meurtre, l’extermination, la torture, le viol et d’autres formes de violence sexuelle, ainsi que des crimes de guerre que sont le meurtre, les traitements cruels, la torture, la prise d’otages, les atteintes à la dignité de la personne, le viol et d’autres formes de violences sexuelles".