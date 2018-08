Manifestations à l’UCAD : Des grenades lacrymogènes envoyées à l'Ifan Cheikh Anta Diop

Des grenades lacrymogènes ont été balancées à l’Ifan Cheikh Anta Diop lors d’une manifestation ayant opposé policiers et étudiants qui avaient barré la corniche pour réclamer l’application des mesures sur les bourses. En effet, une des bombes asphyxiantes a atterri dans un bureau au 2e étage de l’immeuble abritant l’Ifan. Selon le témoignage d’un travailleur de l’Ifan sur facebook, ses collègues et des étudiants ont été tristement exposés aux gaz qui ont complètement envahi les bureaux et le couloir. Un collègue a failli sauter du 2e étage ne pouvant plus respirer ni ouvrir les yeux, a-t-il aussi révélé.