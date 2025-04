Mansour Faye encore interdit de sortir le territoire sénégalais

Mansour Faye a été une nouvelle interdit de sortir le territoire sénégalais, ce jeudi, nonobstant une décision de justice en sa faveur. Le concerné qui a donné l’information, dénonce une » agression gravissime de l’Etat de droit » et réaffirme sa détermination à jouir de ses droits de citoyen libre



Sa déclaration in extenso







GRAVISSIME AGRESSION CONTRE L’ÉTAT DE DROIT !!



Ils ont osé!



OUI, ils ont osé franchir le rubicon!!!







Je voudrais informer l’opinion nationale et internationale que j’ai été une nouvelle fois interdit d’embarquer dans le vol HF 0701 de ce jour jeudi 10-04-25, malgré la mise à disposition de la notification de l’ordonnance de la Cour Suprême, numéro 12/2025 me rétablissant dans mes droits!



Dans quel État sommes – nous?



Qui peut nier, aujourd’hui, que la Dictature s’est installée au Sénégal ?





























































Rewmi