Marché Castors : un commerçant Guinéen appréhendé avec 47 kg de chanvre indien, risque 15 ans de réclusion criminelle

Selon les informations rapportées par le journal Les Échos, il résulte de l'économie des faits que les éléments du commissariat de Grand-Yoff ont reçu une information anonyme faisant état d'un individu qui s'active dans le trafic de drogue à son domicile sis à la Zone de Captage. Sur ces entrefaites, les enquêteurs ont ourdi un plan de surveillance des faits et gestes du suspect.

Après avoir rassemblé tous les éléments, ils ont effectué une descente à la date du 17 février dans la chambre du ressortissant guinéen pour une fouille. Et il a été retrouvé avec 47 kg de chanvre indien. Devant les enquêteurs, Djibril Ba a avoué que le poids total du produit prohibé était 50 kg et c'est son fournisseur le nommé Diouf résidant à Ziguinchor qui lui a vendu la drogue. Et il révèle avoir vendu les 3 kg à des jeunes du marché Castors.

L'enquête bouclée, il a été inculpé pour trafic de drogue avant d'être placé sous mandat de dépôt depuis 2 mois. Jugé ce mardi 19 septembre devant la Chambre criminelle de Dakar, Djibril Ba est revenu ses déclarations.

À la barre, l'accusé a soutenu que la drogue ne lui appartient pas et ce sont les limiers qui ont voulu lui imputer la propriété de la drogue. Malgré ses dénégations, le procureur a requis 15 ans de réclusion criminelle contre lui, assorti d'une amende de 2 millions de nos francs.

Selon Me Alioune Badara Ndiaye, l'accusation repose sur de simples indices. Ainsi, Me Ndiaye a sollicité l'acquittement au bénéfice du doute. Et à titre subsidiaire, lui faire une requalification des faits en détention en vue de l'usage avec une application bienveillante de la loi pénale.



L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 3 octobre prochain.































































dakaractu