Marche en soutien à Farba Ngom ce jeudi : Ses militants lancent une campagne de levée de fonds

En marge de la préparation de la marche de protestation contre la procédure judiciaire dont fait objet Farba Ngom, les amis et sympathisants du maire des Agnam ont décidé de lancer une campagne de collecte de fonds. Cette cagnotte est destinée à organiser cette grande marche qui se déroulera jeudi prochain à Agnam et dans laquelle, les souteneurs de Farba Ngom d’ici et de la diaspora, sont invités. En moins de 24 heures, un montant de plus de 19 millions de francs CFA est déjà collecté.







Les jeunes « Foutanké » appellent à une forte mobilisation ce jeudi pour dire « NON » à toute tentative de « musèlement » de leur leader qui, selon eux, reste un patriote engagé pour la cause noble de son pays. Lors de cette conférence de presse de ces jeunes partisans de Farba Ngom, un appel aux guides religieux est lancé: « nous invitons toute personne éprise de justice de dénoncer cet acharnement contre Farba Ngom qui n’a jamais eu de poste de responsabilité dans le gouvernement de Macky Sall. Notre leader a bien le droit de s’enrichir dignement. C’est la réalité et personne n’osera montrer des preuves qui inculpent le député-maire des Agnam. », s’indignent les jeunes remercient particulièrement la diaspora qui s’est engagée dans cette campagne de levée de fonds.











































































