Mariage de célébrités au Sénégal- L'illustre Me Lika Bâ finalement mariée avec l'homme de ses pensées, l'ex ministre... Matar Bâ !

Leur idylle, loin des indiscrets, a finalement abouti à un mariage. En effet, la dame, bien gaulée "machalla", c'est à dire née avec une belle silhouette, notaire de renommée internationale, a finalement dit "Oui" à l'homme de ses rêves.



En effet, dakarposte a appris de bonnes sources que Me Lika Bâ, à la forme de guitare (pardon à son désormais mari) s'est fraichement unie devant Dieu et quelques rares personnes (des proches, amis et parents respectifs) avec l'ex ministre des sports du Sénégal, Matar Bâ.



Il nous revient que le mariage intime a été on ne peut plus personnalisé. Nos radars fureteurs, qui ne ratent rien de ce qui se trame sous nos cieux, nous soufflent que plusieurs aspects de cet événement, jusqu'ici "verrouillé" ont apporté une touche d’originalité et un petit côté “sur-mesure” à ce mariage de "yah you reuy".



Primo, le couple, qui a blanchi sous le harnais, a compris qu'un mariage intimiste permet de transgresser certaines règles. Ils ont alors préféré mettre de côté les repas servis à table, la vaisselle en porcelaine et autres conventions, bref le désormais couple Ba a laissé place à la simplicité ! Ils ont laissé leurs invités, triés sur le volet, se servir eux-mêmes, lors d’un buffet ou , pourrait-on dire, d’un cocktail dinatoire qui ne court pas les rues de Dakar.



Secundo, avons-nous appris que M et Mme Ba, offrant des moments privilégiés avec chaque invité, ont jeté leur dévolu sur des sonorités tout spécialement sélectionnées pour l'occasion et leurs convives, entre autres cadeaux créés par leurs soins compte non tenu de tables 100 % personnalisées avec les prénoms des ... invités.



Aux dernières nouvelles, les époux Ba- perdus de vue depuis l'officialisation de leur union- entendent organiser un mariage grandiose qui marquera les esprits." Il s'agira, selon nos sources d'une réception hors du commun. Croyez moi, comme lors du Al Khayri, chaque détail sera soigné avec goût et cohérence." fait savoir un proche du couple.



Cela dit, qui disait qu'en plus de symboliser le grand amour, le mariage rend heureux allusion faite aux images de Me Lika Ba publiées sur les réseaux sociaux (Insta, Snap etc...)



Dakarposte souhaite heureux ménage à M et Mme Ba et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser Sembène Ousmane!













