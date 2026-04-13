Maroc : Les détails du procès en appel des 18 supporters sénégalais

Les 18 supporters sénégalais condamnés à de la prison ferme au Maroc pour "hooliganisme" ont nié lundi, lors de leur procès en appel, avoir pris part aux incidents qui ont émaillé la finale de la CAN-2025. C'est ce que rapporte l'AFP.



Les 18 accusés avaient été condamnés le 19 février en première instance à des peines allant de trois mois à un an de prison. Des peines que le parquet a demandé d'alourdir jusqu'à deux ans de prison devant la cour d'appel de Rabat, renseigne-t-elle.



Selon l'Afp, devant la cour, les accusés ont expliqué - la plupart en wolof traduit en français puis en arabe - qu'ils avaient été contraints de descendre sur la pelouse du stade à cause d'un mouvement de foule ou pour échapper à "des crachats et jets de projectiles", et non pas pour protester contre une décision arbitrale.



Durant l'audience, rapporte-t-elle, l'avocate de la défense, Naïma El Guellaf, a demandé la diffusion des vidéos des incidents, sur lesquelles s'appuie l'accusation, pour vérifier si les accusés peuvent y être identifiés. Le parquet a requis le rejet de cette demande, invoquant le flagrant délit. "Le monde entier a vu ces images désolantes en direct", a-t-il argué.



"Il y a eu des erreurs, les personnes impliquées dans ce qu'il s'est passé se trouvent au Sénégal et ne sont pas "présentes ici", a affirmé à l'AFP Patrick Kabou, un autre avocat de la défense.

























































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