Accident mortel sur l'autoroute- L'identité du policier décédé finalement dévoilée, le conducteur du "Ndiaga Ndiaye" arrêté

La Police nationale a la douleur de vous faire part du décès tragique de l'agent de police Babacar NDOUR, en service à la 1ère Compagnie du Groupement Mobile d'Intervention (GMI) de Dakar, survenu des suites d'un accident de la circulation.



Le drame s'est produit ce jour sur l'autoroute, alors que le défunt circulait à motocyclette en direction du centre-ville, accompagné d'un collègue. À hauteur de la passerelle de la Cité Belle Vue, leur engin a été percuté par un autocar.



Le choc, d'une extrême violence, a malheureusement causé le décès sur le coup de l'agent Babacar NDOUR. Son passager, grièvement blessé, a été immédiatement évacué à l'Hôpital Principal de Dakar pour recevoir les soins nécessaires.



Le conducteur de l'autocar a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation.



La Direction générale de la Police nationale s'incline pieusement devant la mémoire du disparu et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la Police nationale. Elle souhaite un prompt rétablissement au collègue blessé.

