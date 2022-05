Matam : Un charlatan se relayait sur des épouses d'émigrés

Pour preuve, un charlatan nommé A. Traoré, qui vit depuis plus de 2 ans dans le village de Démankani dans la région de Matam, a avoué avoir entretenu pendant plus d’un an des rapports sexuels avec plus d’une dizaine de femmes mariées du village.



D’après L’OBS, ces épouses d'émigrés, victimes du charlatan, sollicitaient ce dernier pour des gris-gris et autres bains mystiques afin d’avoir le contrôle sur la quasi-totalité des biens de leurs époux.



Le charlatan faisait une sélection très minutieuse des catégories de femmes qui se présentaient à lui, selon leur situation matrimoniale. Envoutées, ces épouses d'émigrés abandonnaient tous les jours leurs foyers pour aller répondre à l’appel du marabout pour une partie de jambes en l’air.



Et parfois, le charlatan se relayait sur deux femmes mariées en même temps.



Ce fut ainsi jusqu’au retour d'Italie de l’émigré I. K, qui a surpris son épouse en pleins ébats sexuels avec le charlatan.



Ce dernier arrêté sera battu à sang. Il sera sauvé in extremis par la gendarmerie qui s’est déployée sur les lieux. Il a été chassé du village. Senenews.com