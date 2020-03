Mauritanie : confinement des passagers des compagnies aériennes sénégalaise et turque

Les autorités mauritaniennes ont décidé de soumettre au confinement pour 14 jours, les passagers des compagnie aériennes Air Sénégal et Turkish Airlines dont les Boeing ont atterri dimanche soir 15 mars à l’aéroport international Oumtounsy de Nouakchott.



Les voyageurs précités ont été interdits de quitter l’aérodrome en attendant l’arrivée des bus pour les transporter vers le lieu du confinement édifié à cette fin. Les autorités ont toutefois permis aux passagers d’Air France et Binter Canarias (Espagne) de quitter l’aéroport, à condition de se soumettre à l’auto-confinement.







Le comité interministériel chargé du Coronavirus avait ordonné dimanche soir dernier, la fermeture de l’espace aérien national à compter de mardi prochain d’une part et le confinement de tous les arrivants par voie aérienne à l’aéroport de Nouakchott, d’autre part.























cridem