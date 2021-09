Mbour: 3 morts dans un incendie à la résidence Palmeraie de Saly

Un violent incendie mortel s’est produit dans la nuit du samedi a dimanche du matin à la résidence Palmraie de Saly, dans le département de Mbour, faisant trois morts et des blessés. Selon des informations obtenues par Lesoleil.sn, il s’agit du nommé A. P. Tavarez, son épouse C. Tavarez et leur bébé de 1 an, E. Tavarez., originaires de la ville de Saint-Louis. Les sapeurs-pompiers, alertés peu avant 7h du matin, ont déposé les dépouilles à la morgue de l’hôpital de Mbour. Les blessés ont également été acheminés à ladite structure hospitalière.



Jusque-là, les causes de l'incendie ne sont pas encore officiellement déterminées, mais une enquête est ouverte.







































