Mbour: La police intercepte 85 migrants dont une femme enceinte, le convoyeur déféré

Le commissariat central de Mbour a brisé le rêve de 85 candidats à l'émigration clandestine dont une femme enceinte et son mari. Les hommes du commissaire Bara Niang ont réussi à intercepter une embarcation au niveau de la plage du Golf.



Tout est parti d'un renseignement, reçu par la gendarmerie et la police, faisant état d'un éventuel départ d'une pirogue vers l'Europe.





Le limier en chef de la Petite-côte a mis en branle ses hommes pour traquer et interpeller toute personne impliquée.



Pour tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité, le convoyeur transportait les candidats à bord d'une petite pirogue, à partir de la plage du golf de Mbour vers la grande pirogue qui était en haute mer, selon des sources de Seneweb.



Après le départ du premier groupe, les hommes du commissaire Niang ont intercepté 33 autres migrants dont deux enfants du convoyeur D.F. Les policiers ont interpellé aussi les candidats qui étaient dans la grande pirogue en haute mer.



Au total, 85 migrants dont une femme enceinte et son époux ont été embarqués à l'issue de cette opération.



Il ressort de l'enquête que ces candidats à l'émigration clandestine ont versé individuellement entre 400 000 et 500 000 F Cfa.



L'organisateur de ce voyage clandestin a été arrêté pour trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui. Au terme de l'enquête, D.F a été présenté au procureur de la République près le Tribunal d'Instance de Mbour.