Mbour : Un détenu se fait passer pour un gendarme et extorque plus de 2 millions à sa voisine depuis sa cellule

Souleymane Sadio, vigile en détention à la maison d'arrêt et de correction de Mbour, contactait sa voisine depuis la prison en prétendant être en mission à l'étranger. Se faisant passer pour un gendarme, il a convaincu la dame qu'il était impliqué dans l'émigration clandestine. Elle a alors sollicité ses services pour faire voyager ses deux frères jusqu'en Espagne.



La dame a versé 1,9 millions de francs CFA à Souleymane, qui a expliqué que c'était pour les frais de transport de ses frères. Plus tard, Souleymane est revenu à la charge pour emprunter 500 000 francs CFA supplémentaires en prétextant que son frère était en détention à la prison de Mbour pour vol de véhicule. La dame a fini par lui donner l'argent sur les instructions de son mari.



Ce n'est que durant le mois en cours que le couple a découvert, grâce à l'intervention du patron de Souleymane, qu'une plainte avait été déposée contre lui à la police de Mbour. Extrait de sa cellule, Souleymane a comparu devant le tribunal de grande instance de Mbour. Il a reconnu les faits et le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme contre le faux gendarme. Le juge a suivi ce réquisitoire, le condamnant à rembourser intégralement la somme extorquée.

































L'Observateur