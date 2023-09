Mbour: Une patiente accouche puis abandonne son nouveau-né à l'hôpital

Un fait insolite s'est déroulé à l'hôpital Grand Mbour ! Après son accouchement, une patiente a abandonné son nouveau-né avant de prendre la fuite selon des sources de Seneweb. La police traque la mère du bébé. Détails !



Le commissariat central de Mbour a été informé de l'abandon d'un nouveau-né dans une structure sanitaire.



Il ressort de l'enquête qu'une patiente a laissé son bébé à l'hôpital Grand Mbour dimanche dernier vers 21h avant de prendre la fuite.



En effet, la mise en cause était venue toute seule dans la structure sanitaire. Au lendemain de son accouchement, elle a confié son nouveau-né à une personne accompagnant un malade, sous prétexte qu'elle va partir chercher un taxi.



La mère du nouveau-né en a profité pour s'éclipser dans la nature. Elle aurait même décliné une fausse identité lors de son entrée à l'hôpital de Grand Mbour, selon des sources de Seneweb. Seuls son prénom et son nom figurent dans le registre des patients.



Les hommes du commissaire Bara Niang sont actuellement à pied d’œuvre pour identifier puis arrêter la maman incriminée.



Pour le moment, le bébé a été mis à la disposition de la pédiatrie sur réquisition. Il sera confié plus tard à l'AEMO.