Me Moussa Bocar Thiam à la CAP: "Pape Alé Niang a commis une infraction de droit commun, ce n'est..."

Rédigé par Dakarposte le Mardi 15 Novembre 2022 à 14:25

En réponse à la marche prochaine annoncée par la Coordination des associations de presse du Sénégal, en soutien au confrère Pape Alé Niang arrêté, le ministre de la Communication se veut très clair et catégorique :



« Ce n’est pas le combat de tout journaliste qui est le combat des journalistes ». Dans ce cadre, Me Moussa Bocar Thiam signe et persiste que l’infraction commise par le journaliste Pape Alé Niang, ne concerne pas tout le secteur de la presse, encore moins la corporation.



« Par rapport à l’affaire Pape Alé Niang, beaucoup d’acteurs le soutiennent par principe. Parce que c’est un membre de la corporation qui est en difficulté à partir avec la justice. Mais l’infraction commise par un membre de la corporation, cette difficulté-là, n'est pas celle de l’ensemble du corps ou de la corporation, c’est un citoyen comme tout autre citoyen. Il a commis une infraction de droit commun.



Et donc, c’est une question qui le concerne, mais ça ne concerne pas du tout l’ensemble des journalistes. Je veux rappeler à mes camarades journalistes avec qui je partage le secteur, que ce n’est pas le combat de tout journaliste qui est le combat des journalistes. Parce que pendant des années on a tous constaté les dérives de langage dont il a fait preuve », a précisé le ministre de la Communication.







Me Moussa Bocar Thiam s’exprimait à l’occasion de la visite effectuée ce matin, au siège de l’Union des radios communautaires du Sénégal.

Mamadou Ndiaye