Me Ousmane Ngom : "Abdoulaye Wade est hors sanction et hors d'atteinte"

L'ancien président, Me Abdoulaye Wade, ne peut et ne doit pas être tenu pour responsable de ses récents dérapages, avec ses sorties au vitriol dans lesquelles il appelle pourtant explicitement à l'insurrection. C'est le sentiment de l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime libéral, Me Ousmane Ngom.



De l'avis de Me Ousmane Ngom, leader du Res (Rebâtir ensemble le Sénégal) et membre de la Grande coalition Benno Bokk Yaakaar qui, au passage, se dit contre l'insurrection, ce sont plutôt ceux qui entourent le "Pape du Sopi" et qui le manipulent pour lui faire dire ce qui les arrange, qui doivent faire l'objet d'éventuelles poursuites judiciaires, voire pénales.



"L'appel à l'insurrection est inacceptable sous tous les cieux et doit être banni. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un abus de faiblesse de la part de certains qui exploitent l'âge d'Abdoulaye Wade, sa fatigue intellectuelle, sa souffrance intérieure pour le conduire à ces dérapages. C'est pourquoi c'est pathétique", a confié Me Ousmane Ngom à "Seneweb".



Il poursuit : "Et je suis profondément meurtri par rapport à tous ceux-là qui poussent Abdoulaye Wade à aller dans ce sens-là et ils doivent arrêter. Donc, en fin de compte, je considère qu'Abdoulaye Wade n'est pas responsable dans tout ça, et il faut rechercher les responsables de ses dérapages ailleurs, autour de lui."



"Et ce sont justement ces responsables-là qui doivent être sanctionnés et qui doivent être surveillés de très près pour que, s'il a des conséquences dommageables, qu'ils paient eux et non Abdoulaye Wade qui est complètement hors sanction. C'est une personne qui est hors d'atteinte", dit-il.