Menaces contre Ousmane Sonko: Pastef «prend le peuple à témoin»

Ousmane Sonko est victime de menaces ouvertes et voilées de la part de hauts responsables du parti présidentiel, Apr. Selon ses proches qui en donnent l’information, «suite à la panique générale causée par les sorties du président Ousmane Sonko, dénonçant, entre autres, la souffrance des Sénégalais, la restriction des libertés démocratiques, les velléités de confiscation des suffrages en perspective de la Présidentielle 2019, de hauts responsables de l'Alliance Pour la République (Apr) ont proféré des menaces claires ou voilées contre le leader des Patriotes».



Dans un communiqué reçu à Seneweb, les coordonnateurs départementaux de Pastef de la région de Dakar «prennent le peuple sénégalais à témoin et tiennent les auteurs de ces menaces pour responsables de tout ce qui pourrait arriver au Président Ousmane Sonko». Les coordonnateurs soussignés «tiennent à redire à Macky Sall et à ses camarades de parti que les tentatives de bâillonnement ne passeront pas.



Et que, plus jamais, les patriotes restent déterminés à combattre l'injustice et la prévarication qui ont atteint les sommets depuis 2012». Dans le même document, les coordonnateurs départementaux de Pastef «réitèrent leur engagement aux côtés du Président Ousmane Sonko pour le triomphe des idéaux de Pastef et le félicite pour son indéfectible attachement à la défense des intérêts du Sénégal et du peuple sénégalais».