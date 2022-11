Mensonges et manipulation comme armes politiques – Sonko en plein délire

Pour se donner de la contenance et se présenter comme un redoutable adversaire de Macky Sall qui le craint, Ousmane Sonko verse dans le mensonge comme d’habitude.

Il vient de déclarer en fanfaronnant que si Macky est absent du pays, c’est parce qu’il a " fui " sachant que les populations descendront dans la rue pour protester contre sa convocation par le Juge Maham Diallo.

Ce n’est là qu’un gros mensonge car, Macky qui était absent pour participer à un sommet de chefs d’Etats, est rentré d’Alger aujourd’hui. Or, c’est demain que lui Sonko est convoqué pour répondre des accusations de viols répétitifs et de menaces de mort par la masseuses Adji Sar.

En clair Macky veut suivre de près ce dossier et laisser faire la justice sans aucune interférence.

Si Sonko est condamné c’est tant pis pour lui, et s’il échappe à la prison il le trouvera devant lui lors des prochaines échéances électorales.

Alors ses mensonges et manipulations ne perturbent guère le Président de la République qui est plutôt préoccupé à régler le sort des Sénégalais avec le plan social qu’il vient de mette en place et dont le gouvernement a reçu instruction de tout mettre en œuvre pour soulager les couches les plus défavorisées.













