Mercato - Pep Guardiola va prolonger à Manchester City

C'est la fin des rumeurs et d'une longue attente pour les fans de Manchester City. En fin de contrat en juin prochain, et alors que les résultats récents des Citizens semblaient dessiner une forme de fin de cycle, Pep Guardiola devrait prolonger son contrat dans les jours à venir. Très bien renseigné, The Athletic avance ainsi que le Catalan va prolonger d'une année son contrat, avec une autre en option. Un soulagement pour le board mancunien.





Arrivé en 2016, le génial technicien a remporté dix-huit trophées depuis son arrivée dont la C1 (2023) mais également six titres de Premier League, faisant de Manchester City l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire du football anglais. Voilà plusieurs mois que son avenir était devenu une source d'angoisse dans le board mancunien tant le projet des Citizens est incarné par Guardiola.





Le départ annoncé de Txiki Begiristain, un proche du Catalan, à la fin de saison – combiné à l'arrivée d'Hugo Viana, semblait dessiner une nouvelle ère chez les Citizens. D'autant plus que le début de saison pénible – à son échelle – de City renforçait la thèse d'une fin de cycle. Il n'en est finalement rien. Avec cette prolongation, Guardiola devrait atteindre les dix ans sur le banc d'un même club, après quatre ans au Barça et seulement trois au Bayern Munich. S'il devait y avoir une refondation à City, elle passera finalement bien par lui.