Mermoz: un faux gendarme arrêté par la police

Ce mercredi 7 mai 2025, vers 07h14, le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a été alerté par une source bien introduite dans le milieu criminogène de la présence suspecte, au rond-point Elton à Mermoz, d’un individu vêtu de la tenue complète de la Gendarmerie nationale (uniforme, béret, ceinturon et rangers), activement recherché par les services.



Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Brigade de Recherche ont procédé à l’interpellation du suspect. Conduit au poste de police pour identification, ce dernier a déclaré se nommer M. T, né le 22 décembre 2002 à Hann Sur Mer, se présentant comme étudiant en 4e année de médecine à l’UClcad.



Au moment de son arrestation, il était discrètement suivi par deux gendarmes de la Brigade de Recherche de Dakar, également à sa recherche, à bord d’un pick-up.



Une palpation de sécurité a permis de découvrir sur lui un téléphone portable de marque iPhone, trois récépissés de dépôt de carte nationale d’identité, un sac à dos militaire et un polo de la Gendarmerie.



L’analyse de son téléphone a révélé de nombreuses photos de lui vêtu d’uniformes de la Police et de la Gendarmerie, ainsi que des échanges dans des groupes WhatsApp se réclamant de la 58e promotion des Sous-Officiers de la Gendarmerie, où il se faisait appeler Chef Aidara.



Il convient de rappeler qu’il y a deux mois, le service avait été alerté de la présence, au même rond-point, d’un individu en tenue de policier sollicitant de l’aide pour une prétendue mère malade. Par ailleurs, l’intéressé, déjà connu des services de police, avait été interpellé et déféré en 2023 pour usurpation de fonctions.



Une enquête est en cours. Le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar a été informé.





























Le Soleil