Météo spéciale Gamou : Activités pluvio-orageuses plus marquées dès demain, sur tout le pays (Anacim)

Au cours de la période susmentionnée, des orages et pluies d’intensités variables sont attendus sur une bonne partie du pays notamment dans les régions Est, Sud et Centre.



Mardi 26 septembre : Des pluies faibles à modérées accompagnées d’orages, intéresseront les régions Sud (Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et Tambacounda) et Centre (Kaffrine, Kaolack et Fatick) avec de faibles probabilités sur Diourbel (Touba), Thiès (Tivaouane), Matam et Dakar en fin de soirée.



Mercredi 27 et Jeudi 28 septembre : Les activités pluvio-orageuses seront plus marquées que les jours précédents et intéresseront tout le pays particulièrement les localités Sud et Centre (Kaolack, Diourbel, Touba, Thiès, Tivaouane et Dakar) à partir de la journée du 27 septembre allant à la matinée du 28 septembre 2023.



NB : Le présent Bulletin météo spécial sera mis à jour, si nécessaire.