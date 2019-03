Meurtre d'Henri Diatta : Retour de parquet pour la lycéenne Henriette Sambou et Cie

Présumée auteur du meurtre d'Henri Diatta qu'elle avait mortellement poignardé dimanche dernier, à la suite d'une altercation, la lycéenne Henriette Sambou a bénéficié en début de soirée, ce mercredi, d'un retour de parquet.

Idem pour sa mère et les trois autres personnes arrêtées pour non assistance à personne en manger de mort. Ces dernières sont poursuivies pour n'avoir pas porté assistance à Henri Diatta qui est décédé après avoir passé près de quatre heures sur les lieux avant son décès.

Les cinq qui vont passer cette nuit au commissariat de police de Diourbel, feront face à nouveau au procureur de la République, après une première audition ce mercredi. Des sources proches du parquet révèlent que le certificat de genre et les résultats de l'autopsie ont déjà été joints au dossier.