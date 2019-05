Meurtre de Bineta Camara : "Il n’y a jamais eu de viol, la fille s’est battue et a gardé sa virginité jusqu’à sa mort. Elle a été digne jusqu’au bout" (Famille)

Du nouveau dans l'affaire du meurtre de Bineta Camara. En effet face à la presse à 13h ce lundi 20 mai 2019, le proviseur Abdoulaye Diouf qui porte la parole de la famille Camara laisse entendre que la thèse de viol qui a été avancée suite à la mort de Bineta Camara, est fausse.



« Les choses sont très claires. Depuis la mort de la fille, on a beaucoup spéculé, mais il n’y a jamais eu de viol, il n’y a pas eu de pénétration. Pas de sperme trouvé sur elle! »

Selon M. Diouf, la fille s’est battue et elle a gardé sa virginité jusqu’à sa mort.



« Elle a été digne jusqu’au bout. Le tueur lui a donné un coup de poing au niveau de la tempe, il l’a étranglée, c’est à cause de cela qu’on a trouvé du sang dans ses poumons. »



Par ailleurs, la fille a été retrouvée morte avec ses habits. « Elle n’était ni nue, ni à moitié nue ». C’est dire donc que la thèse à retenir semble être une tentative de viol. M. Diouf informe que l’inhumation est prévue pour ce mardi 21 Mai à 10 heures au cimetière de Saré Guiléle...











dakaractu