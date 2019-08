Meurtre de Matar Dioum en Suède : son frère explique comment il a été tué et appelle l’Etat à l’aide

Selon son frère, El hadji Modou Guèye, « Matar Dioum n’a pas été tué par balle. C’est son ex-épouse qui l’avait appelé au téléphone pour qu’il vienne voir son fils. Et comme Matar est quelqu’un qui aime beaucoup ses enfants, il y est allé sans hésiter pour consoler son fils. C’est en quittant l’appartement de son ancienne femme, qu’il a été attaqué et tué à coups de couteau dans les escaliers ». S’exprimant sur la RFM, Modou Guèye a appelé l’Etat du Sénégal à s’impliquer dans cette affaire.

« C’est un fils du Sénégal qui est né ici à Diourbel, qui a ses papiers sénégalais, qui a été tué dans des conditions horribles et dramatiques. Actuellement, les autorités suédoises tentent d’élucider cette affaire. Donc, j’estime que l’Etat sénégalais, aussi, doit faire quelque chose pour éclaircir cette affaire ».