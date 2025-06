Meutre à Yeumbeul : L’indic de la police avoue le crime

L’enquête sur la mort de Pape Coulibaly dit «Dias» prend un coup d’accélérateur. Le principal suspect a avoué le crime.



Dias a été enlevé et passé à tabac la nuit du 4 février dernier à Yeumbeul Comico. Abandonné dans un sale état, il a succombé à ses blessures chez sa petite-amie, M. D. Barry, auprès de qui il s’était réfugié. Avant de mourir, il a soufflé à cette dernière le nom de son bourreau : K. Thiam alias «Kalz», indicateur de la police.



Celui-ci, en compagnie d’un élément du GMI nommé L. Goudiaby, l’a embarqué dans la voiture qu’il conduisait ce jour-là. Il l’a roué de coups auxquels il n’a pas survécu.



Kalz est passé aux aveux devant des éléments du commissariat de Yeumbeul, chargés de l’enquête. L’Observateur, qui donne l’information, rapporte que l’indic «a avoué être à l’origine des violences physiques qui ont entraîné la mort de Pape Coulibaly la nuit du 4 février 2025». Que, la ce jour-là, lui et L. Goudiaby ont interpellé le défunt dans une ruelle de Yeumbeul-Nord avant de le conduire vers Tally-Bou-Khonk-Malika.



Sur place, poursuit Kalz, repris par le quotidien du Groupe futurs médias, c’est lui-même qui s’est chargé de tabasser la victime et que «face à sa furie, son ami GMI [L. Goudiaby] a tenté de le calmer».



Après son forfait, Kalz a pris la fuite. Son ami GMI a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Mercredi dernier, soit quatre mois après les faits, le fugitif a été arrêté à Tamba. Il sera conduit à Kaolack d’où les enquêteurs de la police de Yeumbeul l’ont récupéré et transféré à Dakar.



Son passage à table change les plans des enquêteurs. D’après L’Observateur, les aveux de Kalz ont poussé les enquêteurs à surseoir à sa confrontation initialement programmée avec le GMI L. Goudiaby, qui devait être extrait de prison. «Après les confessions exhaustives de K. Thiam [Kalz], cet exercice était devenu inopportun», assurent les sources de L’Observateur.





Par contre, signale le journal, les policiers de Yeumbeul ont organisé la confrontation entre Kalz et la petite-amie du défunt. Cette dernière a révélé que Dias lui a soufflé le nom de son bourreau, précisant qu’il l’a tabassé pour une dette non réglée. «Des allégations à charge que l’indicateur a entièrement reconnues», renseigne L’Observateur, qui informe qu’«au terme de sa détention légale, [Kalz] a rejoint à la prison de Rebeuss son ami agent du GMI».













































rewmi