Migration clandestine : Environ 200 migrants et sept trafiquants ont été interpellés par les forces de l’ordre à Joal

Environ 200 candidats à l’émigration irrégulière et sept passeurs ont été arrêtés, vendredi, après-midi par la brigade de gendarmerie de Joal Fadiouth, a appris l’APS de sources sécuritaire.



L’interpellation a été effectuée suite à une action conjointe de la brigade fluviomaritime des douanes de Fimela et des gendarmes de Joal. Ils ont tiré parti d’une information transmise par la brigade de gendarmerie de Fimela.





« La douane de Fimela a poursuivi la pirogue [de migrants], vers Joal à la suite d’un renseignement donné par la gendarmerie de Fimela qui était en opération. La brigade de Joal est entrée en action en procédant à l’immobilisation de la pirogue en haute mer », selon la source sécuritaire.



Les forces de gendarmerie ont donc arrêté « environ 200 candidats et sept organisateurs du voyage, en plus de la confiscation de trois moteurs »



































Walf