Milan : Comment et pourquoi un Sénégalais a mis le feu sur un bus rempli d’enfants

Un conducteur d’autocar italien d’origine sénégalaise a mis le feu à son bus remplis de collégiens, manifestement pour dénoncer le sort des migrants en Méditerranée. Tous les adolescents sont parvenus à s’enfuir.



Un bus qui transportait des collégiens a été incendié par son chauffeur dans la banlieue de Milan, en Italie, rapporte notamment l’agence Reuters, citant des sources italiennes. Tous les adolescents ont réussi à s’enfuir avant que le véhicule ne soit entièrement ravagé les flammes.



Selon la police italienne, l’incendiaire, un Italien d’origine sénégalaise de 47 ans nommé Ousseynou Sy, aurait agi de la sorte pour protester contre les noyades de migrants en mer Méditerranée. «Arrêtez les morts en mer, je vais faire un massacre», aurait-il hurlé, selon la police.



Les 51 enfants qui se trouvaient à bord du véhicule ont réussi à s’enfuir. La police a rapporté que certains d’entre eux avaient été emmenés à l’hôpital par mesure de précaution mais qu’aucun n’avait été gravement blessé.



Le ministre de l’Intérieur, vice-président du Conseil des ministres et leader du parti de droite anti-immigration Lega, Matteo Salvini, n’a pas tardé à réagir sur Twitter. Il s’est interrogé sur les conditions ayant permis à l’homme, selon lui connu pour des faits de conduite en état d’ivresse et de violences sexuelles, d’exercer ce métier et transporter des enfants.



Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et relayée par plusieurs titres de presse montre un bus sur une voie rapide forcer le passage alors qu’une voiture de police lui barre la route, pendant que des enfants sautent du véhicule en marche. Le bus s’immobilise de nouveau un peu plus loin, tandis que les enfants courent à toute vitesse pour s’éloigner du véhicule.



L’un des enfants qui étaient à bord du bus a déclaré à la presse que le conducteur avait menacé de les asperger d’essence et de les enflammer. Un autre passager a réussi à joindre la police qui est intervenue rapidement, selon Reuters.