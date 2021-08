Mimi Touré sera l’invitée du " Grand Jury" ce dimanche – De quoi parlera la "dame de fer de l’APR" ?

Madame Aminata Touré dite Mimi va briser le silence ce dimanche. Après un mutisme de plusieurs mois suite à une " brouille" supposée avec Macky Sall, Mimi a repris du service, politiquement s’entend. Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements qu'elle est l'invitée du Grand Jury qui passe dimanche à 11h sur la radio Futurs Médias. Du moins, sauf revirement.

De quoi pourra-t-elle parler au micro de nos confrères de la Rfm ? De son positionnement pour la mairie de Kaolack après avoir échoué à s’emparer de celle de Grand Yoff ? De sa prétention pour remplacer Alioune Badara Cissé dont le mandat vient d’expirer à la tête de la Médiature ? On ne s ait pas encore. Mais il reste clair qu’elle est prête à la claquer sur plusieurs sujets. On y verra plus clair ce dimanche.







