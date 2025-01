Missions à l’étranger des agents de l’Etat / Mansour Faye répond à Sonko : « Votre texte dans le fond, n'apporte rien de nouveau…Vous incarnez une véritable ‘’ Bamboula’’ au sommet de l’Etat »

D’après l’ancien ministre et actuel maire de la ville de Saint-Louis, la note du premier ministre hier sur la rationalisation des dépenses et les missions à l’étranger des agents de l’Etat n’apporte rien de nouveau. Mansour Faye rappelle que c’est sous Macky Sall que « tout ministre en mission hors du pays présente à l’aéroport son ordre de mission et le décret d’intérim ». Mais là n’est pas sa préoccupation! « Qu’est-ce qui motive un tel texte? Un texte qui dans le fonds n'apporte rien de nouveau. D'autant plus que, c’est déjà la bamboula des nouvelles autorités, en seulement dix mois d’exercice du pouvoir. Est-ce donc pour stopper ou masquer les dérives notées? », s’interroge l’édile de la première capitale du Sénégal.



La réalité, selon Mansour Faye qui laisse parler sa plume sur sa page Facebook, « cette attitude n'est que le copiage du comportement de "dd" qui banalise et désacralise la fonction de Président de la Répunlique en optant pour le dédoublement de privilèges qui sont l'apanage exclusif de l'Institution présidentielle ». Dans ce registre, poursuit-il, « l'utilisation de l'Avion de Commandement est assez illustratif mais n'est que l'arbre qui cache la forêt » ajoutant que « c’est la première fois qu’on observe un PM faire du « Tambambalou » avec l’aéronef de la République du Sénégal pour des missions que je ne parviens pas à qualifier! ».







Selon l’ancien ministre, « il faut qu’on explique aux sénégalais les motivations de ces voyages dans la sous région (Mauritanie, Gambie et autres). Car, cette explication est d'autant plus nécessaire que l'usage de l'avion présidentiel par le PM est soumis à un ensemble de conditionnalités respectées presque partout dans le monde ». Mansour Faye de regretter « une diplomatie est en souffrance et une République agonise ».





























































dakaractu