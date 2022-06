Mobilisation interdite ce vendredi : La coalition Yewwi Askan Wi fixe une autre date

Après la note d’information venant du préfet de Dakar refusant la tenue de la manifestation de Yewwi Askan Wi ce vendredi, Khalifa Sall et Cie ne baissent toujours pas les armes. Yewwi Askan Wi fixe une autre manifestation pour le mercredi 08 juin 2022 de 15h à 19h à la Place de la nation. Considérant les mots du préfet de Dakar qui les a informé d’une demande qui avait été introduite antérieurement par la fédération démocratique des écologistes du Sénégal pour la tenue d'une foire le même jour et au même endroit, la coalition Yewwi Askan Wi prend à témoin l’opinion en choisissant une autre date pour la semaine prochaine à la même place.



Une autre correspondance sera adressée au préfet de Dakar, dès demain, pour un grand rassemblement populaire le 08 juin 2022, en invitant les militants et sympathisants à rester en alerte pour les prochaines étapes de la lutte...























