Modification du code électoral : Diomaye donne sa position

« Je n'ai pas compris la décision de la majorité parlementaire d'inclure en procédure d'urgence les modifications des articles L29 et L30 du Code électoral, alors que nous étions dans une dynamique consensuelle » , a déclaré le président lors d'un entretien accordé à la presse. Et d'ajouter : « Mais une majorité reste une majorité. »



Pour rappel, l’Assemblée nationale a adopté le mardi 28 avril, la loi n°11/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Le texte consacre une réforme des conditions d’inscription sur les listes électorales ainsi que des cas d’inéligibilité. Au total, 127 députés ont voté pour, 11 contre et 2 se sont abstenus.

















































igfm