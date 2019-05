Mohamed Fall a été démis de ses fonctions de gouverneur de Dakar

Dakarposte a, en effet, appris, de bonnes sources, que le sieur Mohamed Fall a été remplacé par Alhassan Sall jusqu'ici gouverneur de Kaolack.

En attendant d'y revenir amplement sur le "cas Mohamed Fall", d'aucuns se posent des questions, notamment si le désormais ex gouverneur de Dakar n'a pas été emporté par ce qu'il est convenu d'appeler le scandale de Tobago.Nous ne saurons pour le moment y répondre.

En tous les cas, ce que l'on peut surnommer "Le Tobago Gate" n’a pas encore fini de révéler ses secrets. Jusqu’ici, il n’est pas possible de savoir qui a donné l’ordre au désormais Gouverneur de Dakar, M. Mohamet Fall de procéder à la destruction des 402 maisons construites dans la zone de la Cité Tobago et de Teylium sur la Bande verte longeant la Voie de Dégagement Nord.



Affaire à suivre...