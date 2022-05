Mohamed Salah pense au PSG

Liverpool a tout pour être heureux. Ou presque. Cette saison, les pensionnaires d'Anfield sont présents sur tous les tableaux. En effet, ils sont qualifiés pour la finale de la FA Cup face à Chelsea et peuvent prétendre à une place en finale de Ligue des Champions, eux qui se sont imposés 2 à 0 face à Villarreal en demi-finale aller. En championnat, les coéquipiers de Sadio Mané pointent à deuxième place du classement avec 82 points, soit un de moins que Manchester City, premier (83 points).



La fin de saison s'annonce donc palpitante pour Liverpool. Toutefois, un point vient noircir ce tableau idyllique : l'avenir de Mohamed Salah. En fin de contrat dans une année, soit en juin 2023, l'Egyptien, pièce essentielle de l'équipe de Jürgen Klopp, n'a toujours pas étendu son bail. De quoi inquiéter les Anglais selon le Telegraph. En effet, les Reds se questionnent au sujet de l'attaquant et ne veulent pas être dans la position du club contraint de vendre un joueur, puisque Salah sera à un an de la fin de son bail et pourrait partir libre ensuite.



Liverpool est toujours dans le flou



Un scénario impossible pour Liverpool, qui veut garder la main même si vendre le footballeur de 29 ans est aussi une possibilité que la direction garde en tête. Le Telegraph ajoute que l'ancien joueur de l'AS Roma a deux options, lui qui serait tenté par un challenge en Espagne, où son nom a circulé au FC Barcelone, ou au Paris Saint-Germain. Pas de quoi rassurer les Anglais, qui sont toujours dans l'incertitude le concernant. Le Daily Mail précise, en effet, que Mo Salah n'a donné aucune indication à son club au sujet de son avenir.



Pourtant, il a lâché de sacrés indices sur son futur lors d'un récent entretien pour FourFourTwo. «Il me reste un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais pour le contrat, ce n'est pas du tout une question d'argent. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux». Rester. Mais ce n'est pas aussi simple pour le joueur comme pour Liverpool. La suite au prochain épisode.