Mohammed VI du Maroc : ses très discrètes vacances d’été dévoilées

Mohammed VI n'est pas le plus médiatique des rois. Préférant plus souvent l'ombre à la lumière, le roi marocain célèbre ce lundi 21 août ses 60 ans. Et à en croire Vanitatis, le souverain devrait passer cette journée spéciale en famille, avec le prince Moulay Hassan et la princesse Lalla Khadija. En vacances depuis deux mois, le monarque profite de ses résidences secondaires sur les rives de la Méditerranée, contrairement aux années passées. Selon le site d'informations, le fils d'Hassan II aurait d'abord séjourné deux mois à la résidence royale de Rincón, dans la ville de M'diq, près de Ceuta, comptant 57 000 habitants. Il se serait ensuite rendu à Al Hoceima, station balnéaire au nord-est du pays.



Filmé par les télévisions nationales fin juin dernier à la mosquée Hassan II de Tétouan pour participer à la prière de l'Aid Al-Adha, le roi est apparu en bien meilleure forme qu'en mai dernier. Son apparition à l'inauguration d'un centre de formation professionnelle à Tamesna, près de Rabat, en avait précédemment inquiété plus d'un. À Rincón, fin juillet, il était aussi moins émacié et marchait plus vite que précédemment. Opéré deux fois pour des arythmies cardiaques, le roi souffrirait d'autres pathologies, mais aucune confirmation n'a été communiquée par le Palais depuis que la rumeur court.



Mohammed VI délaisse son château parisien pour les côtes marocaines

Habitué à passer ses étés à l'étranger – notamment dans son château de Betz, près de la Tour Eiffel à Paris – Mohammed VI a cette année opté pour des vacances sur ses terres. Rappelons qu'en janvier dernier, il a rappelé son ambassadeur en France, Mohamed Benchaâboun, sans lui trouver de remplaçant. Cela fait par ailleurs cinq mois que le roi n'a pas quitté son pays. Une bonne nouvelle pour ses conseillers du Palais, qui ont compris que l'essentiel était qu'il soit “présent aux moments clés et qu'il soit vu” par son peuple, la stabilité du pays reposant sur son aptitude à régner.





Cet été et pour la première fois depuis son arrivée sur le trône en juillet 1999, le roi ne s'est pas non plus adressé aux Marocains le 20 août. Jusqu'à présent, ce jour-là, le monarque prononçait un discours à l'occasion de la Révolution du Roi et du Peuple commémorant la déportation à Madagascar de son grand-père Mohammed V en 1953 par les autorités coloniales françaises. Le 30 juin dernier, le Palais a fait savoir que cette allocution annuelle serait supprimée. Dès à présent, le roi ne prononcera plus que trois discours par an : à l'ouverture du Parlement en octobre, en novembre lors de la Marche verte – qui a permis au Maroc de prendre possession du Sahara occidental, puis à l'occasion de la fête du Trône, les 29 juillet, qui célèbre son intronisation.